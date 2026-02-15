この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

東大博士課程に在籍するパクくんが、自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「日本人は知らないけど、外国人から羨ましがれるもの3つ」と題した動画を公開。日本人にとっては当たり前の日常が、世界的に見れば「超異常」であり、多くの外国人から羨ましがられていると解説した。



動画でパクくん氏は、日本で特に羨ましがられるものとして「コンビニ」「接客」「オタク文化」の3つを挙げた。これらは日本留学9年目、30カ国以上を旅したパクくん氏の目から見ても、世界では他に類を見ないレベルの独自性を持っているという。



まず「コンビニ」について、氏は初めて日本のセブン-イレブンに入った際の衝撃を「文明のギフトパックかなと思った」と語る。おにぎりや弁当はもちろん、絆創膏やネクタイ、ワインまで何でも揃う圧倒的な品揃えは、韓国のコンビニとは比較にならないという。特にパンだけで数十種類、冷凍食品にもチャーハンやパスタ、専門店のコラボ商品まで並ぶ多様性は驚異的だと指摘した。さらに、プリント、チケット発券、税金の支払い、住民票の取得まで可能なサービス機能については「それ役所の仕事なんじゃないか」と、その万能ぶりに舌を巻いた。



次に「接客レベル」の高さに言及。ホテルで受けた90度のお辞儀や、区役所職員の親切な対応といった体験談を交え、日本の接客は「対価に対する最低限の動きを超えて、心をもてなすことそのものが価値っていう雰囲気がある」と分析。このおもてなしの精神は、特に不慣れな土地で不安を感じやすい外国人にとって、心を救ってくれる瞬間だと述べた。



最後に「オタク文化」を取り上げた。かつての韓国では「アニメ好きはちょっと変な人」というイメージがあったのに対し、現在の日本では「何かに夢中な人」「推しがいることは人生の推進力」といった肯定的な文化が根付いていると評価。趣味に誇りを持つことが許される空気感や、秋葉原のように特定のカルチャーに特化した街が存在すること自体が、日本のユニークな魅力であるとした。



動画の締めくくりに、パクくん氏は、日本人にとっては何でもない日常が、外国人や留学生の目には「かけがえのない驚きかもしれない」と語った。日本のコンビニの利便性や店員の丁寧な対応は、世界が羨む日本の誇るべき文化であると言えるだろう。