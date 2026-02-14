AIが、新曲「ラッキーアイラブユー」を2月27日に配信リリース。また、配信ジャケットおよび新ビジュアルも公開となった。

2026年第1弾となる本楽曲は、『キットカット』ブランドソングとして新たに書き下ろされたもの。“チャンスはキミのために巡ってくるんだ”、“忘れないで君は1人じゃない“というAIらしいメッセージが込められており、今シーズンの『キットカット』のCM『RED篇』、『オトナの甘さ篇』に起用されている。

また、配信ジャケットおよび新ビジュアルは、フォトグラファー／デザイナーであるAIの実妹 217...NINA（ニーナ）がストリートセッションで撮り下ろし、デザインしたもの。25周年を経て、新たなフェーズに向かうAIのスタイルと呼応した今作を象徴する1カットとなっている。

さらに、本楽曲をPre-add／Pre-saveすると全員にAIスペシャルフォトが配布されるキャンペーンも2月26日まで開催中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）