「今のバンド名が嫌だから変える」sumikaや[Alexandros]も…元QOOLAND平井拓郎が語るバンド改名の“本当の理由”

ロックバンド「QOOLAND」の元ボーカル・平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【暴露】バンド名が変わる“本当の理由”｜改名の裏で起きている現実」と題した動画を公開。活動の途中でバンドが名前を変える理由について、自身の経験や具体例を交えてその裏側を解説した。



動画で平井氏は、バンドが改名する理由として、まず商標問題を挙げる。かつて[Champagne]という名前で活動していた[Alexandros]が、シャンパーニュ地方のワイン生産者からの要請で改名した事例を紹介。「怒られたんじゃない？」と述べ、商標権の都合で名前を変えざるを得ないケースは少なくないと語った。



しかし、平井氏は「今のバンド名が嫌」という感情的な理由が「一番多いと思う」と指摘する。新しい名前をつけたいというポジティブな動機よりも、「今の（名前）が嫌やねんっていう感情の方が多い」と断言。自身のバンド「juJoe」も元ドラマーが住んでいた「十条」から安直につけた名前だと明かし、メンバーが脱退した今となっては「変えたい」という本音を漏らした。



一方で、戦略的な改名もあるという。自身のバンド「QOOLAND」は、アルファベットの「Q」から始まるバンドがQueenなど数えるほどしかなく、「iTunesのライブラリで発見されやすい」という計算のもとで名付けられたと語る。また、「SEKAI NO OWARI」が英語表記になったことについては、世界進出を意識したポジティブな改名ではないかと推測した。



さらに、事務所との契約問題が絡むケースにも言及。能年玲奈さんが「のん」として活動している例を挙げ、事務所が投資してブランド化した名前を使えなくなるという、芸能界のシビアな現実を解説した。平井氏は、バンド名の決定は楽曲の世界観が固まってからの方が理想的だとしつつ、改名には様々な事情が絡んでいることを示した。