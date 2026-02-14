【きょうから】スタバ4日間限定、バリスタが１杯ずつ描く特別なハート「ラテハートDAYS」開幕
スターバックスで、バリスタのクラフトマンシップを体感できる企画「ラテハートDAYS」が、きょう・14日からスタート。スターバックス ラテ（HOT・マグカップ提供）で、注文した客に向けて、バリスタが１杯ずつハートのラテアートを描く試みだ。
【写真】バリスタが目の前で仕上げるラテハート
「ラテハートDAYS」は、日々エスプレッソやスチームミルクの品質向上に向き合ってきたバリスタが、仕上げの一瞬に想いを込める企画。ミルクを注ぐ角度やスピードによって生まれるハートは、すべてが同じ形になるわけではない。少し歪んだハートや、偶然生まれる個性も含め、その瞬間限りの体験として楽しめるのが特徴だ。
提供されるラテアートは、あくまでチャレンジ施策の位置付けで、必ずしもハートになるとは限らない。混雑時や店舗状況によっては実施できない場合もあるが、だからこそ、出会えたときの特別感が際立つ。いつもの1杯が、バリスタとのささやかなコミュニケーションを通じて、少しだけ記憶に残る存在へと変わる。
バレンタインシーズンに合わせた今回の企画は、誰かと一緒に過ごす時間だけでなく、自分へのご褒美としても提案されている。カウンター越しに描かれるハートを眺めながら、香り立つエスプレッソとスチームミルクのバランスを味わう体験は、スターバックスが大切にしてきた“人の手によるクラフト”をあらためて感じさせる。
