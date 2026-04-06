【モデルプレス＝2026/04/06】スターバックスコーヒージャパンは日本上陸30周年を記念し、4月8日より春を彩るフードを発売する。【写真】スタバ、春を彩る新作フード◆スタバ、春を彩るフード登場スターバックスは、日本上陸30周年を迎える節目の年を記念し、春のひとときを彩るフードと、周年を祝したアニバーサリーアイテムを発売。素材の味わいにこだわったスイーツや食事メニューに加え、日常使いしやすい記念アイテムを展開。