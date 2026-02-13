ºî¤ê¤ª¤¤·¤Æ¤ªÊÛÅö¤Ë¡ý¡Ö·Ü¤à¤Í¥Ê¥²¥Ã¥È¡×¥ì¥·¥Ô¤Þ¤È¤á
Ã¦¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ë¡Ö·Ü¤à¤Í¥Ê¥²¥Ã¥È¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
Äã²Á³Ê¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤ä¤¹¤¤·Ü¤à¤ÍÆù¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤¬¤Á¡£ÆÃ¤Ë¤ªÊÛÅö¤ª¤«¤º¤ÏÅâÍÈ¤²¤ä¾È¤ê¾Æ¤¤¬ÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¡Ö·Ü¤à¤Í¥Ê¥²¥Ã¥È¡×¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Æ¦Éå¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡õ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯Æþ¤ê¤Ç¿©Íß¥¢¥Ã¥×
¤¢¤ª¤µÉ÷Ì£¤¬ÀäÉÊ
Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥ì¡¼Ì£
ºî¤ê¤ª¤¤ÇËèÆü¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤¬¥é¥¯¤Ë
¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©ºà¤È¤·¤Æ¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö·Ü¤à¤ÍÆù¡×¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢º£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÆ¤á¤ËÀÚ¤ê¡¢Æ¦Éå¤ä¤ª¹¥¤ß¤Î¿©ºà¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ÆÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤Ë¡£ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ï¤â¤¦ÀäÉÊ¡ª °ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
Í¼¿©¤Î¤ª¤«¤º¤È¤·¤ÆÂ¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÍâÄ«¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤â¤°¤ó¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¥¦¥±¥¢¥¤¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë»î¤¹²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÊTEXT¡§¿¹ÃÒ»Ò¡Ë