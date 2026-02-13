「さすがに不謹慎だ」交通事故をネタに商品を宣伝…免許取り消しの過去もある『キム秘書』女優が謝罪

交通事故を演出した“商品PR動画”で物議を醸した女優ファン・ボラが、謝罪に追い込まれた。

2月13日、ファン・ボラは自身のインスタグラムを通じて「先日投稿したSNS通販のPR映像について、配慮に欠けた行動をしてしまい申し訳ない」と謝罪した。

続けて「ご不快な思いをされた多くの皆さまに心よりお詫び申し上げ、今後このようなことがないよう、反省し、努力する」と述べ、重ねて謝罪の言葉を伝えた。

これに先立ち、ファン・ボラは2月11日、自身のSNSにマカダミア商品を宣伝する映像を掲載したが、その映像が交通事故を演出する内容で始まり、衝撃を与えた。

映像の中でファン・ボラは、夜間運転中に突然事故に遭ったかのように悲鳴を上げ、緊迫した状況を演出した。しかし直後に明るく笑顔を見せて雰囲気を一変させ、「マカダミア食べる？」と問いかけながら、ナッツ商品を紹介した。

（画像＝ファン・ボラSNS）問題となった映像

この手法が不適切だとの批判を受け、最終的に謝罪に至った。

特にファン・ボラは過去に飲酒運転で免許取り消し処分を受けた経緯があることから、このような形で商品を宣伝した点について、より一層厳しい批判が寄せられた。

ファン・ボラの謝罪全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。ファン・ボラです。

先日投稿した共同購入の映像に関連し、配慮に欠けた行動をお見せしてしまい、誠に申し訳ございません。

ご不快な思いをされた多くの皆さまに心よりお詫び申し上げ、今後このようなことがないよう、反省し、努力します。

改めまして、誠に申し訳ございません。

◇ファン・ボラ プロフィール

1983年10月2日生まれ。釜山出身。2003年にSBSの10期公開採用タレントとしてデビュー。ドラマ『マイガール』（05）、『ラブレイン』（12）、『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜』（17）、『キム秘書はいったい、なぜ？』（18）、『ハイエナ-弁護士たちの生存ゲーム』（20）などに出演。プライベートでは10年交際した俳優キム・ヨンゴンの息子でハ・ジョンウの弟キム・ヨンフンと2022年11月6日に結婚し、翌年11月に人工授精による妊娠を発表。2024年5月23日に男児を出産した。