個人情報のずさんな管理が明らかになりました。新潟市は5月1日会見を開き、児童や高齢者など約1万4500人分の名簿を紛失したと発表しました。 ■新潟市福祉部 上所美樹子部長 「名簿に記載されていた市民の皆様には、大変なご迷惑とご心配をおかけすることになり、心よりおわび申し上げます。」 新潟市によりますと、紛失したのは地域の見守り活動のために民生委員に提供していた名簿で、高齢者と児童・災害時の避難で