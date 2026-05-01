新潟市は地域の見守り活動を行う民生委員に預けていた児童や高齢者の個人情報が載った名簿約1万4000人分を紛失したと発表しました。 【新潟市福祉部上所美樹子 部長】 「大変なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、心よりおわび申し上げます」 5月1日、新潟市が謝罪したのは、市内に住む児童や高齢者などの名簿の紛失について。その数は1万4000人分を超えます。 名簿は地域の見守り活動のために市が民生委員に提供してい