北海道旭川市の旭山動物園に勤務する男性職員（33）が妻の遺体を同園の焼却炉で焼いたと供述したと報道され、同園は、夏期開園を延期していたが、2026年5月1日にようやく開園した。この事件では、容疑者の職員が死体損壊の疑いで道警に逮捕される事態になっている。動物園への事件の影響が心配されているが、ネット上では、励ましの声が続々届いている。市長らが客を出迎えるが、呼びかける表情も厳しく...「残らないように燃やし