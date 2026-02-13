京都・福知山市が１４００万円支払いへ

京都府福知山市は１２日、２０２２〜２４年の休日に行われた福知山マラソンや、年度末の業務終了後に行う机の配置替えに従事した職員に、実態に合わせて約１４００万円の超過勤務手当などを支払うと発表した。

２４年１２月に市法令遵（じゅん）守審査会に「超過勤務手当の対象外とされている」などと公益目的通報があり、是正を検討していた。

対象はマラソンが計８１６人で、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、会計年度任用職員報酬の約１２５２万円。配置替え業務が計２４３人で、管理職員特別勤務手当以外の約１３７万円。賃金請求権の消滅時効を考慮し、３年分とした。２５年度は手当の支払いなどは対応済みとしている。

マラソンについては、市はこれまで市民ボランティアらとの公平性の観点などから、市職員もボランティアとして位置づけ、超過勤務手当などを支払っていなかった。しかし審査会は、大会の実行委員長が市に対し、必要数を要請していることなどから、昨年６月に「業務の指示で、ボランティアと性質が異なる」と指摘し、適切な措置を講じることが望ましいとの意見を出していた。

市は意見を受け、昨年秋に管理職に対して労務管理研修を実施し、今後も続けていきたいとしている。