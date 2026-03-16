バルセロナ・マラソンバルセロナ・マラソンが現地15日に行われ、女子のフォティエン・テスファイ（エチオピア）が衝撃のタイムをマークした。初の42.195キロに挑んだ28歳は2時間10分51秒で圧勝。いきなり世界歴代2位にランクインした。初の42.195キロで、28歳が驚異のパフォーマンスを披露した。中間点を1時間5分3秒と2時間10分切りの“サブ10”を狙えるハイペースで通過。ゴールは2時間10分51秒となったが、世界歴代2位＆初