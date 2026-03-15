脳梗塞や脳出血などで脳が損傷し、言葉に障害が残る「失語症」。患者の多くは中高年で、職場復帰が課題となっています。その「失語症」と向き合い、医師として再び働くことをめざす男性を取材しました。 脳出血で倒れた医師右半身にまひ残る （本間理央さん）「はみがきはーみー」「ブタさんもイイイのイーして」札幌市に住む本間理央さん４８歳。妻の峰沙さんと２歳の娘の３人で暮らしています。 本