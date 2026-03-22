女子マラソンで今季限りでの引退を表明している細田あい（30＝エディオン）が22日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手は実業団ランナーの中山顕（29＝Honda）という。細田はインスタグラムで「いつも応援してくださっている皆様へご報告です」と書き出し、「このたび、ホンダの中山顕さんと入籍いたしました」と花束の絵文字付きで報告。「競技に向き合う日々の中で、嬉しいときは共に喜び、辛いときにはお互い