ÎÐÀç¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×MV¸ø³«¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤«¥À¥ó¥¹¤Ï¶ì¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°¤ÎÎÐÀç¤¬4·î15Æü¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×¤¬ËÜÆü2·î13Æü¤ËÀè¹Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ð¤Ã¤Ý¤¤²ø¤·¤µ¤¬¸÷¤ë¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×¤Îºî»ì¤ÏÎÐÀç¤È¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¡¢ºî¶Ê¤ÈÊÔ¶Ê¤ò¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤â¤Î¡£¼«¸Ê²òÊü¤òëð¤¦ÎÐÀç¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Ë¡¢¥·¥Ë¥«¥ë¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë¤é¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¶¦ÌÄ¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¤½¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¡Ö³Î¾ÚÏÀ¡×¤âÃ´Åö¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡È¤Á¤ê¤È¤Þ¤È¡É¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£Ì¡²è¤È¥¢¥Ë¥á¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤êÁû¤°ÎÐÀç¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¡¢²Ä°¦¤µ¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤â¤Þ¤È¤á¤Æ´®Ç½¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¤Ï¡¢ÎÐÀç¤Î²»³ÚÅªµ°À×¤òÃ©¤ëµÇ°ÈêÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Í¥¯¥í¥Î¥ß»Ò¤Î¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Û¥é¡¼¥·¥ç¥¦¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö³Î¾ÚÏÀ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¢¤À¤Á½¼¡ØH2¡Ù¡ß ÎÐÀç¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖÀÄ½Õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×¡¢ÎÐÀç ¡ß ¥Ò¥È¥ê¥¨¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ösleep sheep syndrome (feat. ¥Ò¥È¥ê¥¨)¡×¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¤ÏÍ¦¼Ô¤Ç¤â¸¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯´ÕÄê»Î(²¾)¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÆ©ÌÀ¡×¤Ê¤É¡¢¿·¶Ê6¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´13¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°¤ÎBlu-ray¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãÎÐ°ì¿§¡ä¤ÎÀçÂæPIT¸ø±é¤¬¥Õ¥ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢CDÉõÆþÆÃÅµ¤â·èÄê¡£¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þÊç´ë²èÍÑ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
°Ê²¼¤Ë¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë´Ø¤¹¤ëÎÐÀç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡Ö³Î¾ÚÏÀ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£²ó¤â¤Á¤ê¤È¤Þ¤È¤µ¤ó¤ËMV¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ï¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÍýÁÛ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤ÆÍ¦µ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤«¤é¤«¥À¥ó¥¹¤Ï¶ì¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤ËÍ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿MV¡¢À§Èó¥«¥ï¥¤¥¤½Ö´Ö¤ò¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤ÆËÍ¤Ë¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡ÎÐÀç
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£Àè¹ÔÇÛ¿®¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×
2026Ç¯2·î13Æü(¶â)AM0»þ ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://ryushen.lnk.to/bakenekoPR
²Î»ì¥ê¥ó¥¯¡§https://www.uta-net.com/song/387253/
¢§¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×Music Video
Storyboard & Character Design & Color planning / Animation¡§¤Á¤ê¤È¤Þ¤È
Movie Editor¡§¥Ý¥ó¿Ý
¡¡
¢£1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù
2026Ç¯4·î15Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://ryushen.lnk.to/1st_alPR
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69381¡¡7,920±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡¡¡Û
TYCT-60260¡¡2,860±ß(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦¡Ö³Î¾ÚÏÀ¡×
¡¡¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Í¥¯¥í¥Î¥ß»Ò¤Î¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Û¥é¡¼¥·¥ç¥¦¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¡¦¡ÖÀÄ½Õ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡×
¡¡¢¨¤¢¤À¤Á½¼¡ØH2¡Ù¡ß ÎÐÀç¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê
¡¦¡Ösleep sheep syndrome (feat. ¥Ò¥È¥ê¥¨)¡×
¡¡¢¨ÎÐÀç ¡ß ¥Ò¥È¥ê¥¨¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê
¡¦¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÆ©ÌÀ¡×
¡¡¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¤ÏÍ¦¼Ô¤Ç¤â¸¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯´ÕÄê»Î(²¾)¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡©¡ÙÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¡¦¡Ö¥Ð¥±¥Í¥³¥À¥ó¥¹¡×
¾åµ¤ò´Þ¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶ÊÁ´13¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
2024Ç¯11·î16Æü¡ãÎÐÀç¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2024¡ÖÎÐ°ì¿§¡×¡äÀçÂæPIT¸ø±é¤ò¥Õ¥ë¼ýÏ¿Í½Äê
¡üÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌCDÉõÆþÆÃÅµ
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß)¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Î±þÊçÃêÁªÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉõÆþ
¡¦A¾Þ¡§ÎÐÀç 1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØËÍ¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÊÌ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¾·ÂÔ / Á´2Éô / 1Éô¤¢¤¿¤ê75Ì¾ ·×150Ì¾
¡¦B¾Þ¡§ÈóÇäÉÊ¹ðÃÎB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È / ·×100Ì¾(¥é¥ó¥À¥à¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¡õÅöÁª¼Ô°¸Ì¾Æþ¤ê)
¢¨³Æ¾ÞÃêÁª¡¢ÅöÁª¿Í¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
¢þ¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×ÂÐ¾Ý¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm¡ß89mm)
¡¦ÄÌ¾ïÈ×ÂÐ¾Ý¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(89mm¡ß89mm)
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤ÎÊ£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Î³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þUNIVERSAL MUSIC STORE
¡¦2·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡¦Ã±ÉÊ¹ØÆþ¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥ß¥Ë¿§»æ
¢þAmazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¨¤´¹ØÆþ¤ÎCD¤ÈÆ±¤¸³¨ÊÁ¤Î¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢þ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(57Ð)
¢þ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡§¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È
¢þ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É(63Ð¡ß89Ð)
¢þ¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¡
