フリースタイルスキーモーグル

ミラノ・コルティナ五輪は11日から12日にかけてフリースタイルスキー女子と男子のモーグル決勝がそれぞれ行われた。男子で銅メダルを獲得した堀島行真ら6人のメダリストが誕生したが、その裏である“日本製”が男女表彰台を独占する快挙を達成した。

それは大阪府守口市にあるスポーツ用品会社「マテリアルスポーツ」が手がけるモーグル用スキー板「ID one（アイディーワン）」だ。

女子で金メダルのエリザベス・レムリー（米国）、銀メダルのジェーリン・カウフ（米国）、そして男子で金メダルのクーパー・ウッズ（オーストラリア）、ミカエル・キングズベリー（カナダ）、堀島のいずれも「ID one」を使用している。

「マテリアルスポーツ」の公式サイトによると、同社は1999年にスキー・スノーボードのブランドを企画。2000年に「ID one」を立ち上げた。2002年のソルトレークシティ五輪で金メダル2個、銅メダル2個をもたらし、モーグル界でシェアを伸ばし続けた。

モーグルファンには知られた存在でトップ選手の多くが使用している。

X上でもこの快挙に注目する人が多く、「男子も、メダリストが全員日本製、ID oneのスキー板!!これもすごーい!!」「女子モーグルに引き続き、男子もID oneが表彰台を独占しました」「今のモーグルの板はID One一択やね」「金銀銅メダリスト全員ID oneを使用してるの激アツ」「メイドイン大阪って凄い」などの声が上がった。

世界の舞台で日本メーカーの技術力が証明され、スポットライトを浴びた。



（THE ANSWER編集部）