立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が、「X」の公式アカウントで“試作品”を公開。1万7千件の「いいね」を獲得し、話題になっています。

【画像】うわ…確かに手が止まる（笑） コチラが富士そば・衝撃トッピングの試作品です！（5枚）

富士そば公式「スクロールする手が止まったら…」

公式アカウントは、「この試作品を見て、スクロールする手が止まった方は『いいね』お願いします」とコメント。温かいそばの上に、アメリカンドッグがのった商品の写真を投稿しています。

意外なトッピングに、X上では驚きの声が多数上がっています。「不覚にも止まってしまったからいいね押しました（笑）」「これはずるいですよ。絶対に手が止まります」「まんまとスクロール止まりました」とのコメントが寄せられ、公式アカウントの“もくろみ通り”となったようです。

「アメリカンドッグはたぶん合うね」「味がしみていいかも」「確かに天ぷらみたいなものだけど…」「アメリカンドッグの衣がつゆを吸ってじゅわっとなったら…と想像しただけで意外とうまそうじゃないですか？」と、そばにアメリカンドッグは「あり」な意見が多い様子。

たびたびユニークなメニューを公開している名代富士そばには、「センスがとがり過ぎてるのよ」「チャレンジャー精神が好き」とのコメントが寄せられています。

