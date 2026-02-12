＜心がない旦那＞家族みんな胃腸炎、看病して私も倒れた…なのに信じられない一言が！
妻として母としてひとりの人間として毎日一生懸命頑張っているのに、少しの優しさすら分け与えてもらえず、心が折れてしまいそうになることはありませんか。本来なら一番わかっていてほしいはずの、旦那さんからの言葉に落ち込むママからこのような声が寄せられました。
『母親の立場ってなんなんだろう』
なんとも重いものを感じるひとこと。投稿者さんに一体何があったのでしょう。実は胃腸炎になった家族の看病をしていたら、投稿者さん自身も罹ってしまったようで、そのことを旦那さんに伝えると心ない言葉をかけられたのだそう。母親としての立場を考えてしまうほどの言葉。どのような言葉だったのか、見てみましょう。
『旦那に「私もうつったかも」と言ったら、「だからお母さんは体調を崩しちゃいけないんだって。予防した？ 自分の病気くらい自分で看病しなよ」と言われたから、「あなたは体調悪いときもずっと寝ていられるからいいよね。水を持ってきてとか、うどんを作ってと指示するだけ。でもすべてやったのは誰？」と言ったら「母は強し、と言うじゃん。出産の痛みも2回経験しているんだから」だって』
もうどこから突っ込んでいいかわかりませんよね。旦那さんは自分がどれほどひどい言葉を投稿者さんに投げかけているのか、気がついていないでしょう。感染症に罹った家族の看病をしていると、家族ドミノが起こって、最後はみんなのお世話をしていた人が倒れてしまうなんてよくあること。それだけ投稿者さんは一生懸命家族の看病をし、最後まで気を張っていた結果ですよね。投稿者さんは反撃してもまったく意味をなさなかったことでますます傷ついて、自分の立場に疑問すら感じてしまっています。
家族の看病をしたのは誰？そりゃ感染するよ！
投稿者さんが旦那さんから受けた言葉の仕打ちに、ママたちは怒り心頭のご様子です。
『こういう旦那には殺意が湧く』
『そんなことを旦那に言われたら、本気で離婚を考えるわ』
投稿者さんの2人のお子さんは、現在3歳と5か月。加えて実は胃腸炎を持ち込んだ疑いが濃厚な旦那さんの世話まで、文句も言わずにやってのけた投稿者さん。これはかなり大変だっただろうと容易に想像できますよね。もしそれで投稿者さん自身が感染してしまったのなら、労って当然ではないでしょうか。「子どもたちの世話は自分が見るから、ママは体を休めて」と言うぐらいでないと。しかしこの旦那さんは、子どもたちの世話を自分がするなんて微塵も思っていないようです。だから平気で「お母さんは体調を崩しちゃいけないんだ」なんて言えるのでしょうね……。たとえそうだとしても「お前が言うな」ではないでしょうか。ママたちの怒りにも納得です。
思いやり皆無の旦那。義母に返却しよう！
投稿者さんの話によると、この旦那さんは以前から同じようなことを繰り返し言っていたそうです。あげくの果てには「母親は体調を崩しちゃダメだからね！ うちのお母さんもほとんど体調を崩していなかった」と言っていたのだそう。平気でこのようなことを妻に言ってのけられる旦那さんの神経を疑います。
『投稿者さんは旦那さんの母親ではないから、今後お世話する必要はないと思う。「私の子どもにうつされても困るから、あなたのお母さんに面倒を見てもらって」と義母にお任せしよう。父親の立場にもなっていない人間にかける手間はないよ』
『じゃ、胃腸炎の旦那は義母に返却しよう。ここまで思いやりのない男なんていらない』
自分の母親ができるのだから、すべての母親ができると思いこむ傲慢さには呆れ果てますよね。その義母さんは、本当に終始体調を崩すことなく、息子である旦那さんを育ててきたのでしょうか。助けてくれない家族に諦めてムリをしていた可能性もありますよね。頑張って看病してくれた妻にこのような言葉を投げかけられる人に、実の母親の本当の気持ちなんてわかると思えません。
旦那の看病は一切しなくていい
『今度旦那が体調を崩したら「自分の病気くらい自分で看病しなよ」と告げて子連れで実家に避難しちゃえ』
『お母さんは体調を崩したらダメだから、旦那の世話より実家かホテルに避難することを優先しよう。子どもにうつったら大変だし』
ママたちの反撃が痛快で気持ちがいいですね。旦那さんの投げた心ない言葉を逆手に取って、うまい反撃を考えてくれています。次に同じことが起きたら「母親が体調を崩してはいけない」ので、旦那さんの看病なんてせず、子どもたちを連れて緊急避難しましょう。大人は自分でなんとかなりますからね。子どもたちを守ってこその母親。そのことは、旦那さん自身が自分の口で言っているのですから。自分の世話をさせるだけさせて、ひどいことを言ったツケは払っていただかないと。
母親も人間。心ない言葉に負けないで
『お母さんがずっと元気なわけないじゃん！ 人間なんだし、仕方ないよ』
これからも夫婦一緒に人生の長い道のりを歩んでいくのであれば、諦めず理解を求めて話し合うことは大切なことです。ですが、何を言っても通じない人というのは存在します。だからこそ、諦めることで投稿者さんの心が救われるかもしれません。言いたい放題反撃してもいいですし、無視を決め込んでもかまいません。なんなら旦那さんの看病もしなくてもいいんです。ママたちは投稿者さんの味方ですよ。それだけ旦那さんはひどいことを言っているのです。ツラくなったら、またここにきて、ママたちに愚痴を聞いてもらってもかまいません。どうか心ない言葉に負けず頑張っていきましょう！