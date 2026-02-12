「これだけで買う価値あり」日産新型リーフ試乗！プロパイロット2.0を超える“神機能”にワンソクTubeが大興奮
クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、「【トンデモナイ飛び道具!】日産新型リーフB7公道試乗!」と題した動画を公開した。ワンソク氏は、日産の新型EV「リーフ B7 G」に試乗し、進化した走行性能や先進運転支援システムを徹底レビュー。特に、アクセル操作のみで完全停止まで制御する驚きの新機能を「これのためだけにリーフを買ってもいい」と絶賛した。
動画ではまず、車両のスペックと価格を紹介。試乗車の価格は約600万円で、補助金を考慮すると現実的な価格設定だと解説する。エクステリアは「ミニ・アリア」のような迫力を持ちつつ、全長は先代より短くコンパクトに収まっている点を評価した。
公道試乗では、高い静粛性と「3-in-1 EVパワートレイン」による滑らかな加速を体感。高速道路では「プロパイロット2.0」を起動し、120km/hでのハンズオフ（手放し）走行を実演した。ワンソク氏はその安定感を「やっちゃえ日産。これこそ本物のやっちゃえ日産ですよ」と称賛し、全車速域でのハンズオフが可能である点を競合他車に対する大きなアドバンテージとして挙げた。
そして、ワンソク氏が「マジでスゴい」と最も興奮したのが「インテリジェントディスタンスコントロール」だ。これは前走車との車間距離を計測し、自動でブレーキ制御を行って完全停止までサポートする機能。ワンソク氏は、ブレーキペダルを踏まずに渋滞の最後尾でスムーズに停止する様子を見せ、「トヨタの機能を超えている。これだけで買う価値がある」と断言した。
一方で、シートベンチレーションが非採用である点には「そこが一番残念」と苦言を呈する場面も。総括としてワンソク氏は、日本の道路事情にマッチしたサイズ感と先進装備の充実ぶりを高く評価し、「初めてのEVとして買うにはおすすめの一台」と締めくくった。
