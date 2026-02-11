みなさんは、忙しい毎日の中で、「今の時間、もったいないな」と感じた経験はありませんか。株式会社R&G（さいたま市大宮区）が運営する『特定技能外国人採用サポート』が実施した「時間がもったいないと感じる瞬間」に関する意識調査によると、「何かを待っているとき」が1位となりました。では、時間の無駄を減らすためにどのような工夫をしているのでしょうか。



調査は、全国の20〜60代以上の社会人500人（女性340人／男性160人）を対象として、2025年12月にインターネットで実施されました。



その結果、「時間がもったいないと感じる瞬間」の1位は「何かを待っている」（24.6％）でした。次いで、2位「目的なくスマホを触っている」（23.8％）、3位「移動しているだけ」（19.2％）が続き、何もしていない時間や、ただ消費されていく時間と捉えられている時間が多く挙がりました。それぞれの回答についてのコメントは以下の通りです。



【1位：何かを待っている】

▽病院の待ち時間やお店やショップに入るまでの待ち時間など、ただ自分の名前や時間が来るのを待っているとき（20代女性）

▽パソコンの読み込み時間が遅いとき。待ってる間別の作業をしたいが、中途半端に終わるのも嫌。たかが10秒くらいだが、もったいないと思う（40代女性）

▽エレベーターや信号待ちなど、ちょっとした待ち時間が嫌いです。短時間ですが、積み重ねるとかなりの時間を消費しているからです（50代男性）



【2位：目的なくスマホを触っている】

▽暇で目的もなくスマホを見ている時間（40代男性）

▽スマホを開いて目についた意味もないショート動画を、ついつい観てしまったとき（30代女性）



【3位：移動しているだけ】

▽通勤電車で何もできずに立ちっぱなしのとき（30代女性）

▽車の運転中、何も学べていないと感じるとき（40代男性）

▽通勤時間で電車に揺られ、駅に着いて会社までまた歩く時間。在宅ワークなら通勤にかかっている時間を作業に使えると思う（50代女性）



また、「時間がもったいないと感じる理由」としては、「やりたいことができない」（52.0％）がダントツに。以下、2位「何も生み出さない」（25.2％）、3位「効率よく動けないとストレス」（7.2％）が挙がり、タイパや納得感を重視する考え方が広く浸透している様子がうかがえました。



【1位：やりたいことができない】

▽待ち時間で他にできることが山ほどあるから。例えば朝の通勤時間は睡眠時間に充てられ、夜であれば家事をする時間にもできる（20代女性）

▽もっと他にやりたいことがいっぱいあるはずなのに、ただスマホを見て過ごしてしまうのは無駄（40代女性）



【2位：何も生み出さない】

▽何も生産性がなく、ただ時間を潰すために過ごしているから（20代男性）

▽何の生産性もない動画視聴だけで時間を潰すのは、あまりにも自堕落な生活だと思うからです（30代男性）



【3位：効率よく動けないとストレス】

▽限られた時間の中で効率よく動きたい性格なので、無駄を感じるとストレスにつながります（50代女性）

▽自分のペースで進めたいのに予期せぬ待ち時間が発生すると、集中が途切れてしまい、効率が落ちるからです。やりたいことを気持ちよく進められない状態が続くと、気持ちまで停滞してしまう感覚があり、時間をもっと有意義に使いたいと思います（30代女性）



そこで、「時間の無駄を減らすための工夫」を聞いたところ、1位「隙間時間を有効活用する」（25.4％）、2位「計画的に動く」（15.8％）、3位「スマホを触らない」（15.6％）という結果になり、限られた時間をどう使うかに意識が向いている人が多いことがわかりました。



【1位：隙間時間を有効活用する】

▽移動時間にインプットしたり、電話してアポを取ったりしています（20代男性）

▽スマホで終わらせられる作業は、通勤中に済ませる（30代女性）



【2位：計画的に動く】

▽カレンダーアプリで分単位のスケジュール管理をする。1日の初めにTODOリストを作成して、効率よく行動する（20代女性）

▽作業に取り掛かる前に、手順を組み立てる。休む時間ができたら何をするかを考えておく（30代女性）



【3位：スマホを触らない】

▽YouTubeのチャンネル登録を減らした。Instagramのアプリを消した（20代女性）

▽スマホを触る時間を決め、決まった時間以外は目の届かない場所へ置くようにしている（40代女性）



▽株式会社R&G