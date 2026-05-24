主人公を成長させるには？読者に共感と感動を与えるキャラ設定のポイント 物語のなかでキャラクターを成長させる ストーリーのなかで試練と挫折を乗り越え、主人公が成長する姿に読者は感動し、 共感することができます。 主人公を『成長』させる 読者に共感されないキャラクターの例として、「成長しない主人公」、つまりストーリーにおいて、何の変化も見られない主人公があげられ