暑い日の運転では、「窓を開ければエアコン代が浮く」と考える人もいるでしょう。一方で、高速道路では窓を開けると空気抵抗が増えるため、冷房を使ったほうが燃費に良いと聞くこともあります。では、信号が多く速度も低い下道ではどうなのでしょうか。 高速道路では窓を開けると空気抵抗で燃費が悪くなりやすい 高速道路で窓を開けると、車内に強い風が入り込みます。この状態では車の空気の流れが乱れ、走るためにより