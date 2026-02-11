ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は10日、バイアスロン男子20キロが行われた。銅メダルを獲得したストゥルラホルム・ラグライ（ノルウェー）が、直後のインタビューでまさかの告白。英紙「デイリー・メール」は「テレビ生中継インタビューで恋人への浮気を告白、『人生最大の過ち』と語る」などと伝えた。

見事な銅メダル獲得となったラグライだったが、記事では「ある五輪メダリストが今日、テレビの生放送中に『人生最愛の人』を裏切ったことを告白し、涙に暮れた」として、ラグライの懺悔を伝えた。レース後のインタビューで「6か月間交際している恋人に対して不誠実であったことを認め、感情を抑えきれなくなった」とその様子を表現している。

記事によると、ラグライはノルウェーの放送局NRKに対し、「今日見ていないかもしれないけれど、この喜びを分かち合いたい人がいる。6か月前、僕は人生最愛の人、そして世界で最も美しく親切な人に出会った。そして3か月前、僕は人生最大の過ちを犯し、彼女を裏切った」と話したという。

1週間前に不貞を働いたことを恋人に明かしたというラグライ。「人生で最悪の1週間」だったと語り、涙ながらに「僕の人生には金メダルがあった……彼女のことしか見ていない。これを言うことで何を達成したいのかは分からないが……彼女と分かち合えたらよかったのにと思う」と恋人に訴えかけたという。

まさかの形で浮気を告白し、落ち着きを取り戻すと「チャンスが何度あるかは分からないし、彼女とのような真実の愛に出会えるチャンスは二度とないだろう。しかし、僕はどんなことでもするつもりだ」「僕がどれほど彼女を愛しているか、彼女に気づいいてもらうきっかけになればと願っている」と、恋人に対する深い愛をアピールした。

記事では「ラグライは、大一番のレースの前夜に不貞を公表することを決めたと明かし、テレビ局にこう語った。『昨夜、この爆弾を投下すべきだという一種の啓示を受けた……その後どうなるか見てみよう。失うものは何もない』」とも伝えられている。



