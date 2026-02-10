¼º°Õ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¶áÆ£¿´²»¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤â´þ¸¢¤·¡¢Áá´üµ¢¹ñ¤¬·èÄê¡Ö¤Þ¤¿²¿¤È¤«Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¶áÆ£¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÁá´üµ¢¹ñ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¤Î¶áÆ£¿´²»¤Ï7Æü¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂ³¤¡¢14Æü¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢Í½Áª¤â·ç¾ì¡£º¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤ÈÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤»¤º¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÁá´üµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹¾å¤ÈÀã¾å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¡¡Åßµ¨¸ÞÎØ¤Çµ±¤¯½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¶áÆ£¤ÏÍ½Áª2ÆüÁ°¤Î5Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó2022Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¤âÍ½ÁªÁ°¤Î²ø²æ¤Ç·ç¾ì¡£
¡¡2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÂç²ñÄ¾Á°¤Ë´þ¸¢¤È¤Ê¤Ã¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±7Æü¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁ´Áª¼ê¤Î¶¥µ»¸å¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤ÏËÌµþ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤º¤ËÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤Ï¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤Î¶áÆ£¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö¿É¤¤¤À¤í¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÈá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¶áÆ£¤òÎ¸¤ëÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤·Áª¤Ð¤ì¤Æ¤â¼¡¤Ï¼Âà¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¡¢¿´¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Îº×Åµ¤ÏÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤àÀ²¤ì¤ÎÉñÂæ¤À¡£¤½¤³¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î´þ¸¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²óÁá´üµ¢¹ñ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¶áÆ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁª¼êÀ¸Ì¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö´þ¸¢¤âÎ©ÇÉ¤ÊÁªÂò»è¡×¡ÖÌµÇ°¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿²¿¤È¤«Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]