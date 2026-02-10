¸µµð¿Í±¦ÏÓ¤Ë´ÆÆÄ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡1Ç¯´Ö¤Î½¤¹Ô¡ÄÍý²ò¤·¤¿¥×¥í¤È¤Î°ã¤¤
¶å½£Ê¸²½³Ø±à¹â¡¦¹áÅÄ·®ÃË´ÆÆÄ¡¢½¢Ç¤¸å¤Î4Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡Ç°´ê¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¡¢¶áÅ´¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¹áÅÄ·®ÃË»á¤Ï¡¢¶å½£Ê¸²½³Ø±à¹â¤ÎÌîµåÉô´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºò²Æ¤ÎÄ¹ºêÂç²ñ¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£½Õ²ÆÄÌ¤¸¤ÆÆ±¹»½é¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ºò½©¤ÎÄ¹ºêÂç²ñ¤â¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¡¢50ºÐ¤ò²á¤®¤¿º¢¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£2020Ç¯¥ª¥Õ¤ËÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤òÂàÃÄ¡£55ºÐ¤À¤Ã¤¿¹áÅÄ»á¤Ë¡¢¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤«¤é´ÆÆÄ½¢Ç¤Í×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢Åê¼ê¤Î¤³¤È¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ø¤Ï¤¤Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÊÖ»ö¤òÊÝÎ±¤·¡¢1Ç¯´Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤ÎÊÙ¶¯¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¸¦½¤¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÆâ¤Î¹â¹»¤äÂç³Ø¤Î»ØÆ³¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö³ØÀ¸Ìîµå»ñ³Ê¡×¤ò²óÉü¡£ÃÞÇÈÂç¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô´ÆÆÄ¤Ç¡¢Æ°ºî²òÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÀîÂ¼Âî»á¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤Ç¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î»ØÆ³¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢1Ç¯´Ö¤ÏÊÙ¶¯´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡º´À¤ÊÝ¹©»þÂå¤Ë3ÅÙ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹áÅÄ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿º´À¤ÊÝ»Ô¤Ë¹»¼Ë¤¬¤¢¤ë¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿¿·õ¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤«¤é¤³¤½ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¼õÂú¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤È¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤ò»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢¡Ê°ÂÉôÄ¾¼ù¡ËÍý»öÄ¹¤«¤é¼ê»æ¤ò²¿ÅÙ¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç2021Ç¯¤ÎÅß¤Ë·èÃÇ¤·¤Æ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¤´±ï¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Êì¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤È¤«ÃÏ¸µ¤ËÌîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃúÇ«¤Ê»ØÆ³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÃå¼Â¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºò²Æ¤ÎÄ¹ºêÂç²ñ¤Ï¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤«¤é¿Ê·â¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿³¤À±¤ò5-4¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Ä¹ºêÆüÂç¤È¤Î½à·è¾¡¤Ï±äÄ¹10²ó¤ÎËö¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÁÏÀ®´Û¤È¤Î·è¾¡¤Ï9²ó¤Ë2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢±äÄ¹11²ó¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤éËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡ÃÏ¸µ»æ¤Ë¡Öµå»Ë¤Ë»Ä¤ë·è¾¡Àï¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿°ìÀï¤ò¡Ö»ä¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤À¤Ê¤¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡£¶¯¹ë¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢¤¢¤È1µå¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Îµå¤¬¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊºîÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤¢¤¢¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸å²ù¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ä¤Ã¤¿ºò½©¤â¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¡£¾¡¤Æ¤Ð¶å½£Âç²ñ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ëÄ¹ºêÆüÂç¤È¤Î½à·è¾¡¤Ï¡¢½ª»Ï»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ë2ËÜ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Î®¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥µ¥è¥Ê¥é¥¨¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸ß³Ñ¤Î»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¤¿Ä¹ºêÆüÂç¤¬Ä¹ºêÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¶å½£Âç²ñ¤Ç¤â½àÍ¥¾¡¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¼«¿®¤â²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÊÄ¹ºê¡ËÆüÂç¤µ¤ó¤È¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Îå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤Ìîµå¤¬¡¢ÅÁÅý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë3µ¨Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3µ¨Ï¢Â³¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹â¹»À¸¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå¤Ç¤â¹Ã»Ò±à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢ºå¿À¤Î¥³¡¼¥Á¤â¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤éËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬É¬Í×¡£Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¤â¤¦1¤ÄÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖºÇ¶á¤ÏÂÎ¤¬¤¢¤Á¤³¤ÁÄË¤¯¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤³¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÇ·âÎý½¬¤ÇÅê¤²¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1²óÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎ¤òºî¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡º´À¤ÊÝ¹©»þÂå¤Ï¡¢Æ±¹»½é¤Î¹Ã»Ò±à¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÄ¹ºê¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ç¡¢Æ±ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤ò½é¤Î¹Ã»Ò±à¤ËÆ³¤¯¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£¥×¥í¤Ç¸½ÌòÀ¸³è18Ç¯¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â18Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÄ¹ºê¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë