¡ÚÀ¤³¦¤ÎÀ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥í¥í¥Ö¥ê¥¸¥À¡¡£³£µ¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò
¡¡£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥í¥í¥Ö¥ê¥¸¥À¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬¸ÞÎØ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£³Ê¬£µ£´ÉÃ£²£¸¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢³«ºÅ¹ñ¤Ëº£Âç²ñ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏÆ±¹ñ½÷»Ò¤Ç»Ë¾å½é¤Î¶â¡£µÏ¿¤º¤¯¤á¤Î²÷µó¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£±°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥í¥í¥Ö¥ê¥¸¥À¤Ï»Ò¶¡¤Î¤â¤È¤Ø¤ÈÁö¤ê½Ð¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Ç´°àú¤ÊÆü¡£²¿¤è¤êÂ©»Ò¤ÈÉ×¡¢²ÈÂ²¤¬¤³¤³¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£³£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¤È¤ê¡¢´¿´î¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ëºî¤Ã¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¡¢½ª»Ï°ÂÄê¤·¤¿¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÎÎÏ¾¡Éé¤Î½ªÈ×¤âÇ´¤ê¡¢¼ºÂ®¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Þ¤Þ³ê¤êÀÚ¤Ã¤¿¡££²°Ì¤Ë¤âÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ´¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶ä¤Ëµ±¤¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤ËÂ©»Ò¤ò½Ð»º¡£°ì»þ¶¥µ»¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¤·¤Æ£²£µÇ¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦µ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤â¾þ¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö£²£µ£°Æü°Ê¾å¤â²È¤òÎ¥¤ì¤ëÀ¸³è¤Ç¶¥µ»¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤ÏÃÏ¸µ³«ºÅ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÊì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¶¥µ»¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤É¤Á¤é¤âÄü¤á¤º¤ËºÇ¹â¤Î·Á¤Ç»×¤¤¤ò¿ë¤²¡¢É½¾´Âæ¤Î¾å¤Ç¸Ø¤é¤·¤½¤¦¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸ÞÎØ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÌ´¤ÎÃæ¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¿¹°æÃÒ»Ë¡Ë
¡¡£Æ£ò£á£î£ã£å£ó£ã£á¡¡£Ì£ï£ì£ì£ï£â£ò£é£ç£é£ä£á¡á¥í¡¼¥Þ¶á¹Ù¥Õ¥é¥¹¥«¥Æ¥£½Ð¿È¡£¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ï£²£°£°£¸Ç¯¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ï£±£´Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¤«¤é£´Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£ËÌµþÂç²ñ¤Ï½÷»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤âÆ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£