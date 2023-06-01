◇イングランド・プレミアリーグ第30節マンチェスターU3ー1アストンビラ（2026年3月15日マンチェスター）イングランド・プレミアリーグ第30節は15日、各地で行われ、マンチェスター・ユナイテッドが本拠でアストンビラに3ー1と勝利。フル出場したポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデス（31）が先制ゴールを演出するなど2アシストと活躍。デイビッド・ベッカムが99ー00シーズンに記録した15アシストを超えクラブ新