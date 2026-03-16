レアル・マドリードMFフェデリコ・バルベルデの勢いが止まらない。先週行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦1stレグではマンチェスター・シティ相手にハットトリックを記録していたが、続くラ・リーガ第28節エルチェ戦でも見事なコントロールショットからネットを揺らした。元よりゴールに絡める選手ではあったが、ここ最近はさらに得点力が際立っている。そのバルベルデの能力をレアルのレジェンドであるフェルナ