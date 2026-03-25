ドジャースで異彩を放つ大谷(C)Getty Imagesドジャースのグローバル化が止まらない。去る3月18日には、日本を代表するグローバル衣料ブランド「ユニクロ」とパートナーシップ契約を締結。本拠地ドジャースタジアムのグラウンド部分の権利を売り、名称に企業名が入る予定となった。【動画】OP戦登板で出た160キロ！大谷翔平が三振を奪うシーンをチェック詳細こそ明らかにされていないが、ユニクロは球団のトップスポンサーとし