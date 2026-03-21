マンチェスター・ユナイテッドがボーンマスを相手に演じた激闘は、ピッチ上のパフォーマンスではなく、審判団による「不可解な裁定」によってその価値を汚されることとなった。2-1とリードして迎えた78分、ハリー・マグワイアとの接触でエヴァニウソンが倒れ込むと、スチュアート・アトウェル主審は迷わずPKと一発退場を宣告。ソフトな接触に見えたプレイへの判定、そして試合を通じて一貫性を欠いたジャッジの数々に、ファンのみ