エヴァートンの指揮官デイビッド・モイーズはプレミアリーグ第30節のアーセナル戦の後、イタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリを絶賛した。英『METRO』が報じている。アーセナルのホームに乗り込んだエヴァートンは試合を通してボールを握られる展開となったが、終盤まで失点を許さず。最終的に89分と後半ATに失点してしまい、0-2で敗れたものの、チャンスもいくつか作り、アーセナルのゴールを脅かした。そんななか、モイーズ