マンチェスター・ユナイテッド女子チームが、なでしこジャパンのアジア制覇を“チーム一丸”で祝福していたようだ。日本女子代表は現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で開催国オーストラリアと対戦。１−０で勝利し、2018年大会以来、２大会ぶり３度目の優勝を飾った。なでしこジャパンの一員としてこの試合に臨んだ宮澤ひなたは、所属するマンチェスター・Uでのチームメイトたちの後押し