Apple Watchとは別モノみたい。

腕時計だけどスマホ級に多機能なApple Watch。初代が出たのは2015年で、2025年に出たSeries 11まで次々にモデルチェンジが行われてきました。

長年使っているとバッテリーの減りが早くなったり、機能的に型落ちしたりして買い替える人は多いと思います。古いモデルはお役御免ですが、放置するのはもったいないですよね。

眠っているUltraがあるならコレ

「RePod Ultra」は、バンドを外したApple Watch Ultraを手持ち型にするケース。昔あった小さいガラケーみたいでもあり、クルクル回るホイールが懐かしの音楽プレイヤーiPodみたいでもあります。

iPodへの原点回帰

ケースは航空グレードのチタン製で、SFロボみたいなデザインがカッコ良いですよね。

充電は背面に、磁力式の丸い充電器がくっつきます。側面のボタン類はシリコン製のキャップで覆うので、ケースの厚みがあっても操作感は損なわれません。スピーカー部分には穴が空いているので、音はクリアなままです。

ホイールはスクロール、音楽の曲送り、音量、ゲームの操作などを指の変わりに行えます。タッチ決済もこのままできますし、ナビゲーションやApple TVやHomePodのリモコンなどにも使えます。ホイールだと指が画面を隠すこともなく、ミスタッチも指紋が付くこともないのがメリットですね。時代を超えてiPodの良さを改めて感じてしまいます。

せっかくのUltraを蘇らせよう

Apple Watch Ultraは、チタンケース、サファイアガラス、100m防水といったタフさと、最大36時間の長時間バッテリーが魅力のモデル。デカくて重いので、人によってはオーバースペックかも。だからこそ「RePod Ultra」に入れて、手持ちにすると程よいサイズ感になりますね。

2022年に初代が出たUltraは、いま第3世代まできています。以前に買い替えた人は、使わずにタンスの肥やしになっているのでは？

クラファンで出資ができる

「RePod Ultra」は現在、海外のクラウドファンディングで出資金を募っています。頓挫や延期の可能性もあるので、もし出資する際はご注意ください。

このケースならカッコ良く実用的に生まれ変わりますし、手袋を装着してても操作ができます。クルクル回すところにiPodのDNAを感じられてイイですね。

