¡Ö¶Ë¤á¤Æ·É°Õ¤ò·ç¤¯¹Ô°Ù¡×¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤ò½±¤Ã¤¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î¡È»¨²»¡É¤ò³¤³°ÈóÆñ¡Ö15Ëü±ß¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤¹¤Ù¤¡×
¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü
¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢TPC¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡Ê7261¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¤ÇºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡ÊLEXUS¡Ë¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËö¡¢Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤é¤Î¡È»¨²»¡É¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³¤³°¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17ÈÖ¤Þ¤Ç17¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡£18ÈÖ¤ò¥Ñ¡¼¤Ç¾å¤¬¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾¾»³¤¬¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä»þ¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤éÊª²»¤¬¤·¤¿¡£·ë¶É¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ï¥Ü¥®¡¼¤Ç¡¢ÊÂ¤Ð¤ì¤¿¥´¥Ã¥¿¡¼¥¢¥Ã¥×¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤â¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎºÝ¤ËºÆ¤Ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤éÊª²»¤¬¡£¾¾»³¤ÏÂÇ¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¥¹¥¤¥ó¥°¤òÃæÃÇ¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤â¾¾»³¤ò½±¤Ã¤¿Èá·à¤ËÆ±¾ð¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCBS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¸ø¼°X¤â¤³¤Î¾ìÌÌ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢X¾å¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÁ´°÷¤Ë1000¥É¥ë¡ÊÌó15Ëü7000±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤¹¤Ù¤¤À¡×
¡Ö¶Ë¤á¤Æ·É°Õ¤ò·ç¤¯¹Ô°Ù¡×
¡ÖËÜÅö¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¡¢½µ¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖËÜÅö¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¡£ºÇ¸å¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢2²ó¤È¤â¶ò¤«¼Ô¤Î¤»¤¤¤Ç»ß¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö´ÑµÒ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÏÉÊ¤Î¤¢¤ëÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTenGolf¡×¤Ï¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Î¾¾»³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¡£¡ÖÀµµ¬¤Î18ÈÖ¤Ç¥ß¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Í¡¢¥¯¥ê¥¹¡Ê¥´¥Ã¥¿¡¼¥¢¥Ã¥×¡Ë¤¬¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í¥¾¡¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Êª²»¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º¡¢¾¡¼Ô¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
