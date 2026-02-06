バイエルンvsホッフェンハイム スタメン発表
[2.8 ブンデスリーガ第21節](アリアンツ・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 20 トム・ビショフ
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 42 レナート・カール
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 5 オザン・カバク
DF 21 アルビアン・ハジダリ
DF 25 ケビン・アクポグマ
DF 34 ブラディミール・ツォウファル
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 7 レオン・アブドゥラフ
MF 22 アレクサンダー・プラス
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
MF 29 バズマナ・トゥレ
FW 11 フィスニク・アスラニ
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 15 バランタン・ジェンドレイ
DF 45 K. Frees
MF 10 ムハンマド・ダマール
MF 48 L. Đurić
MF 49 V. Lässig
FW 9 イーラス・ベブ
FW 33 マックス・モアステット
監督
クリスティアン・イルツァー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります