「ポイ活する人は全員使っている」は本当？ポイントサイト「モッピー」を経由するだけでポイントが貯まる仕組み

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、ポイントサイト「moppy（モッピー）」のお得な使い方や稼ぎ方を実演解説する動画を公開。いつものネットショッピングやサービスの申し込み時に一手間加えるだけで、効率的にポイントを貯める方法を紹介した。



動画によると、ポイントサイトとは、サイト内に掲載されている広告を経由してサービスを利用することで、独自のポイントが貯まる仕組み。例えば、モッピーを経由して楽天市場で買い物をすると購入金額の1%が、クレジットカードを発行すると10,000円相当以上のポイントが還元される案件もあるという。



なぜ無料でポイントがもらえるのか。その仕組みについて、動画では「企業がモッピーに広告料を支払い、モッピーがその一部をユーザーにポイントとして還元している」と説明。ユーザー、モッピー、広告主の三者それぞれにメリットがあるビジネスモデルであると指摘した。



数あるポイントサイトの中でも、同チャンネルがモッピーを最もおすすめする理由は、運営会社が東証プライム上場の株式会社セレスであり、2005年から続く運営実績と1,200万人以上の会員数を誇る信頼性の高さにあるという。また、案件数が豊富で獲得できるポイント数も他のサイトと比較して最大であることが多い点も魅力だと語った。



モッピーをお得に始めるには、既存会員からの紹介コードや紹介URLを利用する方法があり、条件を達成すると2,000ポイントが付与される。その際、確実にポイントを獲得するためには、スマホの「Cookie（クッキー）」設定を有効にしておくことが重要だと注意を促した。Cookieとは、サイトへのアクセス履歴を記録する機能で、これを有効にしないと「モッピー経由での利用」だと認識されず、ポイントが付与されない可能性があるという。



動画では、具体的なおすすめ案件として「ネットショッピング」「クレジットカードの発行」「証券・銀行口座の開設」「旅行関連」「動画配信サービス」などを紹介。これらは日常生活のついでに利用できるものや、一度で数千～数万ポイントを獲得できる高単価なものが多く、効率的なポイ活につながると解説した。



いつものサービス利用に「モッピーを経由する」という一手間を加えるだけで、お得にポイントが貯められる。ポイ活初心者にとっても、すでに始めている人にとっても、見逃せないテクニックと言えるだろう。