ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は7日、アイスホッケー女子1次リーグで世界ランキング7位の日本代表は同8位のドイツに2-5で敗れ、1勝1敗となった。試合後、スマイルジャパンの選手たちの取った行動がドイツ代表を感激させている。

完敗に終わったスマイルジャパンだったが、選手たちはスポーツマンシップを忘れなかった。

試合後、綺麗に横一列に整列し、スタンドに向かってお辞儀。深々と頭を下げ、声援を送った観衆に感謝の意を示した。これに反応したのが、ドイツ代表公式インスタグラムだ。

実際の写真に「なんという振る舞い！」の文字を添え、こんなメッセージを添えている。

「リスペクト！ @japanicehockey（日本アイスホッケー連盟アカウント）は試合後にいつも対戦相手、審判、ファンに感謝と敬意を伝えるべくお辞儀をしている。@teamjapanjoc（日本オリンピック委員会アカウント）は世界一流だ」

試合は開始44秒に先制点を許し、主導権を握れず。それでも2点を返し、次戦に収穫もあった。9日に世界ランキング17位のイタリアと対戦する。



