口パク金メダリスト？　開会式登場の世界的歌姫に波紋　「口の動きと音声が合っていない」英メディアが疑問【冬季五輪】

ミラノ・コルティナ五輪の開会式に登場したマライア・キャリー(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式で、世界的歌姫のパフォーマンスを巡る“疑惑”が波紋を広げている。セレモニーで歌唱を披露したマライア・キャリーに対して、英メディアが相次いで「口パクではないか」と指摘した。

マライアは現地時間2月6日、ミラノの名門スタジアムであるサン・シーロに集まった約6万人の観衆を前に登場。白とシルバーを基調としたドレス姿で、イタリアの名曲「ヴォラーレ」を歌い上げた後、自身の楽曲も披露した。

ところが、テレビの視聴者の間では、その歌唱を巡って違和感を覚える声が続出。英放送局『GB News』は、SNS上で「口の動きと音声が合っていない」といった指摘が広がったと報じている。

「マライア・キャリーは開会式後、ミラノでのパフォーマンスを受けて厳しい検証の対象になった。『ヴォラーレ』を歌う場面で口パクに見えたとして、SNS上では批判が広がった。視聴者は口の動きが音声とずれているように見える瞬間を指摘し、『口パク金メダリスト』と冗談交じりに呼ぶ声もあった」

また、英紙『The Sun』も同様に、X上での反応を列挙。「生歌ではない」と断じる投稿や、起用自体に疑問を投げかける声が出たと伝えた。

「『生で歌っていたはずがない。まったく合っていない』とする声や、『五輪開会式で口パクをするために、いくら支払われたのか』と皮肉る投稿があった。『彼女は口パクを隠そうともしていない』とする書き込みや、『硬く見え、台本を読んでいるようだった』といった指摘もあった」