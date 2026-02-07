ブンデスリーガ 25/26の第21節 ウニオン・ベルリンとアイントラハト・フランクフルトの試合が、2月7日04:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。

ウニオン・ベルリンは鄭 優営（MF）、イリヤース・アンサ（FW）、アンドラス・シェーファー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）、マリオ・ゲッツェ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する小杉 啓太（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

67分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ファールス・チャイビ（MF）からジャン・バホーヤ（FW）に交代した。

71分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。鄭 優営（MF）、イリヤース・アンサ（FW）に代わりアンドレイ・イリッチ（FW）、リバン・ブルク（MF）がピッチに入る。

78分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。アンドラス・シェーファー（MF）からヤニク・ハベラー（MF）に交代した。

82分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。マリオ・ゲッツェ（MF）、堂安 律（MF）に代わりマフムド・ダフード（MF）、Amaimouni Echghouyab Ayoube（FW）がピッチに入る。

その直後の83分、ついに均衡が崩れる。アイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウン（DF）がゴールが生まれアイントラハト・フランクフルトが先制する。

85分にアイントラハト・フランクフルトのオスカー・ヒュイルント（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

後半終了間際の87分ウニオン・ベルリンが同点に追いつく。レオポルド・ケルフェルト（DF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し82分までプレーした。小杉 啓太（DF）は出場しなかった。

2026-02-07 06:40:18 更新