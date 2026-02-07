プロ・リーグ 25/26の第24節 ウェステルローとシントトロイデンの試合が、2月7日04:45にヘット・カイピエにて行われた。

ウェステルローは坂本 一彩（FW）、トマス・ファンデンケイブス（MF）、ホシマール・アルコセル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、畑 大雅（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

6分、シントトロイデンが選手交代を行う。ビサル・ムスリウ（DF）からロイク・エムベソー（DF）に交代した。

10分に試合が動く。シントトロイデンの山本 理仁（MF）がゴールを決めてシントトロイデンが先制。

さらに31分シントトロイデンが追加点。谷口 彰悟（DF）のアシストからアブドゥライェ・シッサコ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに42分シントトロイデンが追加点。後藤 啓介（FW）のアシストから山本 理仁（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

ここで前半が終了。0-3とシントトロイデンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウェステルローは後半の頭から選手交代。トマス・ファンデンケイブス（MF）からアフォンソ・パトラン（FW）に交代した。

66分、ウェステルローが選手交代を行う。アーサー・ピエドフォート（DF）からフェルナン・グーレ（FW）に交代した。

67分、シントトロイデンが選手交代を行う。ロベルトヤン・バンウェセマール（DF）から松澤 海斗（MF）に交代した。

74分、ウェステルローが選手交代を行う。アラヤル・サヤド（FW）からBohamdi-Kamoni Naoufal（FW）に交代した。

76分にウェステルローのdylan ourega（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

82分シントトロイデンが追加点。イリアス・セバウィ（MF）のアシストから後藤 啓介（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、シントトロイデンが0-4で勝利した。

なお、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し84分までプレーした。

また、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し86分までプレーした。82分にゴールを決めた。伊藤 涼太郎（MF）は先発し86分までプレーした。山本 理仁（MF）はフル出場した。10分と42分にゴールを決めた。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。畑 大雅（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は67分から交代で出場した。

2026-02-07 07:00:33 更新