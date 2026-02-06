獲物は一番おいしいところで仕留める。猛獣雀士の計算された一局が、これ以上ない結果を呼び込んだ。「大和証券Mリーグ2025-26」2月5日の第2試合はBEAST X・下石戟（協会）が親跳満を含む大きな加点を重ね、＋78.0のトップを獲得。ルーキーイヤーで個人10勝目に到達した。

【映像】下石戟、息を潜めて一閃炸裂の親跳満

第1試合は鈴木大介（連盟）が終盤まで渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）とトップ争いを繰り広げるも惜しい2着。続く当試合は東家からEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、下石、TEAM雷電・本田朋広（連盟）の並びで始まった。

東2局、下石は混一色・赤の5200点をツモアガリ。本田のリーチをかわしつつ点数を伸ばし、ここでトップ目に立つ。東4局3本場に柴田の跳満ツモを受けて一度は2着へ下がるも、南1局1本場に發・混一色・ドラの8000点を本田からロン。すぐさまトップ目を取り戻し、試合は柴田との競り合いへと移っていった。

勝負を決定づけたのは南3局。下石はわずか3巡でタンヤオ・赤・ドラの7700点をテンパイし、カン六万待ちをダマテンに構える。そこから赤5索を引き込み、さらにドラの七万が重なって待ちは三・六万へ変化。打点は親満貫、最終形では一盃口もつき、ダマテンのまま親跳満となった。タンヤオ・一盃口・赤2・ドラ2の1万8000点（＋300点）を本田から仕留め、点差は一気に広がる。続く局でもドラ2枚の七対子をツモアガリして親満貫。ここで勝負はほぼ決した。

先月27日に連投するもまさかの連続4着。この日はやや登板間隔が空いて迎えた一戦だったが、その間はMVP争いで首位を走るEX風林火山・永井孝典（最高位戦）の対局を見ていたという。「いいイメージを持って臨めたのが良かったのかもしれないですね。3戦目はないですよね？ 連投したいです」と笑顔を見せた。

南3局の大物手についても「赤を引いて、ドラを引いて、一盃口までついて。えらいこっちゃ！でした」と振り返った。最後は「ポイントを増やして、余裕のある位置に行きたい」と語り、ファンからは「かっこええわ」「この人の存在がデカい」「たのむでゲキ！」と応援のコメントが多数寄せられた。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・下石戟（協会）5万8000点／＋78.0

2着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）2万4000点／＋4.0

3着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）1万4000点／▲26.0

4着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）4000点／▲56.0

【2月5日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1060.7（92/120）

2位 BEAST X ＋392.1（94/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋339.3（92/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋186.7（92/120）

5位 渋谷ABEMAS ＋7.1（94/120）

6位 TEAM雷電 ▲16.1（92/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲51.2（92/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲522.1（90/120）

9位 EARTH JETS ▲578.7（94/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲817.8（96/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

