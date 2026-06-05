4日夜、愛知県幸田町で横断歩道を渡っていたランニング中の女性がひき逃げされた事件で、34歳の男が逮捕されました。 ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、愛知県西尾市の会社員・三川拓也容疑者(34)です。 警察によりますと、三川容疑者は4日午後8時15分ごろ、幸田町の交差点を車で右折した際、ランニングしながら横断歩道を渡っていた幸田町の女性(33)をはねてけがを負わせたにもかかわらず、逃げた疑いがもたれてい