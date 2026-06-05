今月2日、福島市で4人を襲ったあと、工場に居座り、その後、逃げ出したクマは、自力で窓の鍵を開けて逃げたとみられることがわかりました。今月2日、福島市ではクマが男女4人を相次いで襲い、その後、工場に居座りました。福島市は、緊急銃猟での捕獲を試みましたが、クマはおよそ40時間が経ったおとといの深夜、工場の窓から逃げ出しました。福島市馬場雄基 市長「今回のクマは自ら蛇口を開けて水を飲み、自分で鍵を開けて