Ｊ１浦和は４日、浦和サポーターに向けて中指を立てる侮辱的行為を行ったＦＷオナイウ阿道に対しての処分を発表した。オナイウは岡山との百年構想リーグプレーオフラウンド第２戦（６日）を出場自粛し、制裁金と厳重注意が科される。オナイウはクラブを通じてコメントを発表し、「私の行為は、いかなる理由があったとしても許されるものではありません。クラブからの処分を真摯（しんし）に受け止めるとともに、自身の行動をあら