【カイロ、イスタンブール共同】イランがペルシャ湾岸のクウェートとバーレーンを攻撃したことを受け、湾岸諸国や周辺国から3日、イランに対する非難の声が相次いだ。クウェートでは国際空港も標的となり、死傷者も出た。米国とイスラエルに対抗するため、湾岸諸国などを繰り返し攻撃するイランへの憤りが高まっている。湾岸のサウジアラビア、UAE、カタール、オマーンの外務省はそれぞれ声明でイランの攻撃を糾弾した。UAEの