千葉県市川市の小学校で教頭を務めていた男が、学校の銀行口座から教材費などを横領したとして逮捕されました。警察によりますと、市川市立塩焼小学校で教頭を務めていた小林佳巨容疑者は2024年から去年にかけて、自身が管理する学校の口座から、保護者から集めた教材費などおよそ350万円を横領した疑いがもたれています。調べに対し容疑を認め、「借金の返済にあてた」という趣旨の話をしているということです。小林容疑者は去年5