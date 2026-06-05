全力疾走のマンシー、一塁手と正面から激突米大リーグのドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦っている。5回にマックス・マンシー内野手が野手と激突する場面があり、日本のファンからも「頼むから無事で」「大事にならないでくれ」と心配する声が上がった。5回2死無走者の場面、一塁線へのゴロを放ったマンシーは全力疾走。ゴロを捕球し、そのままベースに入ってきた一塁手のバルガスと正面から激