リヴァプールは4日、2026−27シーズンからの新指揮官として、アンドニ・イラオラ監督を招へいしたことを正式発表した。2025−26シーズン、リヴァプールは夏の移籍市場で4億ポンド（約861億円）以上を投じる大型補強を敢行したものの、無冠でシーズンを終えていた。5月30日には、アルネ・スロット前監督の即時退任が決定。就任1年目に5年ぶりとなるプレミアリーグ優勝を果たしていたものの、スロット体制はわずか2シーズンで幕