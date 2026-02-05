【ニンダイ】大谷翔平いきなり登場！『パワプロ』新作紹介で「世界相手に野球しようぜ！」
任天堂は5日、各ゲームメーカーの新作ソフトを発表する番組「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」（ニンダイ）を配信した。冒頭、野球選手・大谷翔平が登場し、ゲームソフトを紹介した。
【画像】大谷翔平が紹介した『パワプロ』新作ビジュアル
配信がスタートすると、いきなり大谷選手が登場し、「ニンテンドーダイレクトをご覧のみなさん、またお会いできましたね。今回は世界に挑戦できるゲームを紹介します」と笑顔で指ぱっちんするなど、ゲーム紹介へ。そして『パワプロ』シリーズの『パワフルプロ野球2026ー2027』が今年夏に発売することが発表され、KONAMI野球ゲームアンバサダーを務める大谷選手は「世界相手に野球しようぜ！」と呼びかけた。
新作ゲームは、サクセスモードに歴代キャラが集結するパラレルオールスターズ編を収録。さらに大谷選手と世界一を目指す特別なサクセスもある。
