Nintendo Direct 2025.9.12】 9月12日22時～ 配信 配信番組「Nintendo Direct 2025.9.12」にて、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用シミュレーション「ファイアーエムブレム 万紫千紅（ばんしせんこう）」が発表された。2026年に発売を予定。 30年以上の歴史を持つ任天堂のシミュレーションRPG「ファイアーエムブレム」シリーズの新作がお披露目とな